За словами жінки, окупанти забороняли людям готувати на вогнищі та обстрілювати тих, то хотів підійти до колодязя. Нелюди знущалися з родин, забирали їжу та одяг.

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Тетяна розповіла, що кожен похід до колодязів для місцевих мешканців міг бути останнім – снайпери окупантів стріляли мирним мешканцям по ногах.

До знайомих жінки, які жили в приватному будинку, зайшла група нелюдів, які змусили людей віддати їм усю їжу та одяг та ганьбили господарів будинку.

Поставили біля стіни, в тому числі дітей, а самі сіли їсти. Господарі будинку на це мали дивитись. Коли ж окупанти закінчили, сім’ю змусили стати на коліна й саме так, на колінах, піти геть з будинку.Їм тепер соромно про це згадувати. Така ганьба,

– поділилася Тетяна.

Жінка розповіла, що російські нелюди забирали людей за списками та безжально розстрілювали. Тому вона боїться розповідати більше про жахіття, які пережила від окупантів – Тетяні страшно, що за нею можуть прийти.

Мені багато є що розповісти, – каже Тетяна – але я не можу подолати страх. Мені донька каже: сиди та мовчи. Розумієте, коли окупанти зайшли до Бучі, вони брали людей за списками і розстрілювали. Я боюся опинитися у такому списку... Тут всі так. Можливо, ми розкажемо все після перемоги, але поки ні,

– сказала жінка.

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