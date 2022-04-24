По словам женщины, оккупанты запрещали людям готовить на костре и обстреливали тех, кто хотел подойти к колодцу. Нелюди издевались над семьями, забирали еду и одежду.

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Татьяна рассказала, что каждый поход в колодцы для местных жителей мог быть последним – снайперы оккупантов стреляли мирным жителям по ногам.

К знакомым женщины, которые жили в частном доме, зашла группа извергов, которые заставили людей отдать им всю еду и одежду и позорили хозяев дома.

Поставили у стены, в том числе детей, а сами есть. Хозяева дома на это должны были смотреть. Когда же оккупанты закончили, семью заставили встать на колени и именно так, на коленях, уйти из дома. Им теперь стыдно об этом вспоминать. Такой позор,

– поделилась Татьяна.

Женщина рассказала, что российские изверги забирали людей по спискам и безжалостно расстреливали. Поэтому она боится рассказывать больше об ужасах, переживших от оккупантов – Татьяне страшно, что за ней могут прийти.

Мне много есть чего рассказать, – говорит Татьяна – но я не могу преодолеть страх. Мне дочь говорит: сиди и молчи. Понимаете, когда оккупанты зашли в Бучу, они брали людей по спискам и расстреливали. Я боюсь оказаться в таком списке... Здесь все так. Возможно, мы расскажем все после победы, но пока нет,

– сказала женщина.

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