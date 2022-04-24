Найважливіші події дня 24 канал зібрав в одному матеріалі.

До теми У Кремлі росте невдоволення війною проти України, – Bloomberg

04:20 На Херсонщині ЗСУ звільнили 8 населених пунктів. Наші захисники знищили 74 росіян та 13 одиниць техніки:

2 танки;

систему реактивного залпового вогню;

6 одиниць броньованої та інженерної техніки;

4 БПЛА-розвідники.

04:06 Від ракетного удару по Одесі 23 квітня загинула Валерія Глодан, її мама та 3-місячна донечка.

Дівчині було всього 27 років. Вона працювала бренд-менеджеркою та піарницею.



Валерія та її донечка / Фото Юрія Глодана

01:47 У захопленому Мелітополі росіяни викрали консула Болгарії. Мер міста Іван Федоров каже, що про це стало відомо кілька годин тому. Жертвами окупантів також стають бізнесмени та активісти.

01:16 Повідомили, що за минулу добу наші повітряні сили вразили 17 цілей росіян. Зокрема, вони ліквідували 3 літаки, 5 крилатих ракет та 9 БПЛА "Орлан-10".

00:58 Олексій Арестович заявив, що росіяни збираються провести парад військовополонених одразу в декількох містах до 9 травня. Цей військовий злочин планують вчинити в Маріуполі та Донецьку.