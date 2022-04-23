Є лише один документ – стамбульське комюніке, яке Україна передала російській стороні, Про це радник глави ОП нагадав в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Росія передала лише пропозиції до нашого документа

Подоляк розповів, що зараз відбувається з переговорами. Росія взяла певний час, аби вивчити наші пропозиції та, ймовірно, зробити свої зауваження.

Ці зауваження робляться постійно. Тобто ніякого нового документа, тим більше документа за авторства Росії, немає і бути не може,

– наголосив політик.

Є лише зустрічні пропозиції чи зауваження, які розглядає робоча підгрупа. Тому Подоляк підсумував, що заява Пєскова, який говорив про нібито новий документ, розрахована на спекулятивний ефект.

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