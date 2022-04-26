Эрдоган отметил важность прекращения огня

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что интересам всех сторон отвечает сохранение положительного настроя на мир между Россией и Украиной, которое "наметилось" во время переговоров в Стамбуле.

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Турецкий лидер отметил три пункта:

важности прекращения огня;

действенности гуманитарных коридоров;

безопасной эвакуации из зон боевых действий

Эрдоган отметил, что должны быть остановлены процессы, которые "несут в себе угрозу ущерба интересам всех сторон".

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