Ердоган наголосив на важливості припинення вогню
Ердоган у розмові з Путіним заявив, що інтересам усіх сторін відповідає збереження позитивного настрою на мир між Росією та Україною, який "намітився" під час переговорів у Стамбулі.
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Турецький лідер наголосив на трьох пунктах:
- важливості припинення вогню;
- дієвості гуманітарних коридорів;
- безпечній евакуації із зон бойових дій.
Ердоган зазначив, що мають бути зупинені процеси, які "несуть у собі загрозу шкоди інтересам усіх сторін".
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