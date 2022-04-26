Ердоган наголосив на важливості припинення вогню

Ердоган у розмові з Путіним заявив, що інтересам усіх сторін відповідає збереження позитивного настрою на мир між Росією та Україною, який "намітився" під час переговорів у Стамбулі.

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Турецький лідер наголосив на трьох пунктах:

важливості припинення вогню;

дієвості гуманітарних коридорів;

безпечній евакуації із зон бойових дій.

Ердоган зазначив, що мають бути зупинені процеси, які "несуть у собі загрозу шкоди інтересам усіх сторін".

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