Группировка ООС отбила 14 атак врага
В пресс-службе ООС рассказали о ситуации на Донецком и Луганском направлениях. Сообщается, что за 29 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил отбили сразу 14 атак врага.
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Украинские бойцы не только остановили атаки оккупанта, но и нанесли российским военным немалые потери. В частности, подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет и 7 беспилотников оккупантов.
Также украинские защитники уничтожили:
- 11 танков;
- 7 артиллерийских систем;
- 27 единиц бронированной техники;
- одну боевую бронированную машину;
- 14 автомобилей врага.
Битва за Донбасс: коротко
Российское командование после фиаско на Севере перебрасывает войска на Восток. Перед оккупантами стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Также войска агрессора безуспешно пытаются взять в кольцо украинских защитников. Только в течение 29 апреля ВСУ смогли ликвидировать на Востоке более 170 оккупантов.
Из-за неудач в боях против украинских военных россияне обстреливают гражданских. Также войска агрессора на временно оккупированных территориях похищают мужчин призывного возраста.
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