Такие данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 200 российских захватчиков.

Важно Врагу не удается идти в наступление: карта боевых действий по состоянию на 30 апреля

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля ориентировочно составили:

личного состава – 23200 человек;

танков – 1008 (+22) единиц;

боевых бронированных машин – 2445 (+27) единиц;

артиллерийских систем – 436 (+1) единиц;

РСЗО – 151 единица;

средств ПВО – 77 (+4) единицы;

самолетов – 190 (+1) единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1701 (+6) единиц;

кораблей / катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4) единицы;

специальной техники – 32 (+1) единицы;

пусковых установок ОТРК / ТРК – 4 единицы.

В Генштабе ВСУ добавили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Какая ситуация на Харьковщине

Данные Генерального штаба свидетельствуют, что на Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.

С целью усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Обратите внимание! Сутки 29 апреля для россиян на юге радостных новостей не принесли: наши защитники успешно атаковали их позиции. Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация суммарно 23 раза поражали позиции россиян.

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