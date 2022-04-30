Такие данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 200 российских захватчиков.
Важно Врагу не удается идти в наступление: карта боевых действий по состоянию на 30 апреля
Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – 23200 человек;
- танков – 1008 (+22) единиц;
- боевых бронированных машин – 2445 (+27) единиц;
- артиллерийских систем – 436 (+1) единиц;
- РСЗО – 151 единица;
- средств ПВО – 77 (+4) единицы;
- самолетов – 190 (+1) единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники – 1701 (+6) единиц;
- кораблей / катеров – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4) единицы;
- специальной техники – 32 (+1) единицы;
- пусковых установок ОТРК / ТРК – 4 единицы.
В Генштабе ВСУ добавили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
Какая ситуация на Харьковщине
- Данные Генерального штаба свидетельствуют, что на Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.
- С целью усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.
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