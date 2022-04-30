Такие данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 200 российских захватчиков.

Важно Врагу не удается идти в наступление: карта боевых действий по состоянию на 30 апреля

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – 23200 человек;
  • танков – 1008 (+22) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2445 (+27) единиц;
  • артиллерийских систем – 436 (+1) единиц;
  • РСЗО – 151 единица;
  • средств ПВО – 77 (+4) единицы;
  • самолетов – 190 (+1) единиц;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники – 1701 (+6) единиц;
  • кораблей / катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4) единицы;
  • специальной техники – 32 (+1) единицы;
  • пусковых установок ОТРК / ТРК – 4 единицы.

В Генштабе ВСУ добавили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Какая ситуация на Харьковщине

  • Данные Генерального штаба свидетельствуют, что на Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.
  • С целью усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

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