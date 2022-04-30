Российские захватчики не проводят никаких наступательных действий на Севере. В то же время свои силы враг сосредоточил на Юге и Востоке.

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Ситуация на фронте по состоянию на утро 30 апреля

По данным Генштаба, россияне проводят наступательные действия, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Ведь это позволит им получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. Вдоль линии соприкосновения и в приграничных районах оккупанты бьют по позициям Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуре из артиллерии и авиации.

Где безрезультатно пытались наступать россияне

В направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое в Харьковской области;

на Лиманском направлении;

Кураховском направлении;

Северодонецком направлении.

На Волынском, Полесском и Южнобугском направлениях активных наступательных действий россияне не проводят. В то же время в Запорожской области – не прекращают обстрелы позиций ВСУ.

В Николаевской области оккупанты активизировали воздушную разведку, чтобы выявить резервы наших военных.



Боевые действия в Украине по состоянию на утро 30 апреля / Карта Liveuamap

Отметим, наши защитники активно дают отпор российским захватчикам, которые пришли на нашу землю. Потери врага – колоссальные. Они демотивируют других российских военных участвовать в войне, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры.

Только за минувшие сутки на Донбассе ВСУ отбили 14 атак, уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей. Поэтому победа обязательно будет за нами.

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