Такі дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України. За минулу добу лави "двохсотих" поповнили ще 200 російських загарбників.

Важливо Ворогу не вдається йти у наступ: карта бойових дій станом на 30 квітня

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – 23200 осіб;
  • танків – 1008 (+22) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2445 (+27) одиниць;
  • артилерійських систем – 436 (+1) одиниць;
  • РСЗВ – 151 одиниця;
  • засобів ППО – 77 (+4) одиниці;
  • літаків – 190 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1701 (+6) одиниць;
  • кораблів / катерів – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4) одиниці;
  • спеціальної техніки – 32 (+1) одиниці;
  • пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.