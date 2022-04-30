Такі дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України. За минулу добу лави "двохсотих" поповнили ще 200 російських загарбників.
Важливо Ворогу не вдається йти у наступ: карта бойових дій станом на 30 квітня
Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – 23200 осіб;
- танків – 1008 (+22) одиниць;
- бойових броньованих машин – 2445 (+27) одиниць;
- артилерійських систем – 436 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 151 одиниця;
- засобів ППО – 77 (+4) одиниці;
- літаків – 190 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки – 1701 (+6) одиниць;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4) одиниці;
- спеціальної техніки – 32 (+1) одиниці;
- пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.