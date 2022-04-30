Такі дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України. За минулу добу лави "двохсотих" поповнили ще 200 російських загарбників.

Важливо Ворогу не вдається йти у наступ: карта бойових дій станом на 30 квітня

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 30 квітня орієнтовно склали: