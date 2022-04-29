Зокрема, загарбники обстріляли Київ 28 квітня. У той день в столиці перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем'єр Болгарії Кирило Петков.

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У Києві внаслідок ворожих обстрілів постраждали 435 людей

У КМДА розповіли, що столиця досі долає наслідки ворожого обстрілу, який трапився 28 квітня. Ракета окупантів влучила у житловий будинок у Шевченківському районі.

За попередньою інформацією, вдалося врятувати 5 людей, 10 – постраждали, а 1 – загинула. На місці події працювали рятувальники та комунальні служби.

Загалом від початку війни внаслідок ворожих обстрілів постраждали 435 мирних жителів. Понад 100 людей загинули, серед них – 4 дитини.

Дивіться фото наслідків обстрілу Києва / Фото КМДА

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