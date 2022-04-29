Зокрема, загарбники обстріляли Київ 28 квітня. У той день в столиці перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем'єр Болгарії Кирило Петков.
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У Києві внаслідок ворожих обстрілів постраждали 435 людей
У КМДА розповіли, що столиця досі долає наслідки ворожого обстрілу, який трапився 28 квітня. Ракета окупантів влучила у житловий будинок у Шевченківському районі.
За попередньою інформацією, вдалося врятувати 5 людей, 10 – постраждали, а 1 – загинула. На місці події працювали рятувальники та комунальні служби.
Загалом від початку війни внаслідок ворожих обстрілів постраждали 435 мирних жителів. Понад 100 людей загинули, серед них – 4 дитини.
Дивіться фото наслідків обстрілу Києва / Фото КМДА
Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: коротко
- У Київ 27 квітня прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш. Наступного дня він відвідав Бородянку та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
- Під час його візиту російські загарбники обстріляли Київ. Ворожа ракета влучила у 25-поверхівку в Шевченківському районі столиці. Вона частково зруйнувала будівлю, а після цього розпочалася пожежа.
- Рятувальники повідомили про 10 постраждалих, 4 з яких госпіталізували.
- Вранці 29 квітня у будинку знайшли тіло загиблої. Нею виявилася журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на цинізмі росіян – ще 26 квітня генсек ООН спілкувався за довгим столом у Кремлі з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.
- За словами Зеленського, цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Її керівництво намагається принизити ООН і все, що Організація уособлює. Тож ця ситуація вимагає потужної реакції.
- Своєю чергою, Гутерреш заявив, що був шокованим бомбардування Києва під час свого візиту.
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