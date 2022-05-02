Таку інформацію повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай у телеграм-каналі. Сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська спрямовують свої основні зусилля на взяття під повний контроль Рубіжного і готуються до наступу на Сєверодонецьк.

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Загиблі та поранені на Луганщині

За словами Сергія Гайдая, внаслідок ворожих обстрілів Луганської області загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень. На жаль, серед поранених є дитина.

Вчора, 1 травня, близько 20:00 під час невпинного обстрілу росіянами міста Золоте Сєвєродонецького району поранення отримав хлопчик 2010 року народження.

Зокрема, ще один мешканець Золотого зазнав поранень. Серед загиблих знайшли місцеву мешканку.

Також повідомляється, що в населених пунктах Лисичанськ та Попасна зафіксували ще двоє смертей серед цивільного населення. Один житель Лисичанська отримав осколкове поранення.

Наслідки обстрілів та порушена евакуація цивільних

Сергій Гайдай підкреслив, що вчорашня доба була надважкою. Через потужні та тривалі обстріли окупантами не вдалось повноцінно евакуювати мирне населення. Внаслідок цього загинуло троє людей, а руйнування будинків чисельне.

Очільник Луганської ОДА повідомив, що налічується щонайменше 12 знищених будинків в селищі Оріхове, а також чотири будинки в селі Гірське.

Ворог нещадно гатить по Лисичанську. Внаслідок обстрілів згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії. Зазначається, що вона є частиною Бельгійської спадщини міста 19 століття. Зокрема, повідомляється про руйнування ще декількох будівель міста.

Місто Сєвєродонецьк також зазнає величезних втрат через агресію росіян. Майже щодня українці дізнаються про обстріли східного міста України. На цей раз окупанти зруйнували шість багатоповерхівок, п'ять з яких були розташовані поруч.

Фото зруйнованих будівель:

Що відомо про обстріли Луганщини:

Напередодні росіяни обстріляли евакуаційні автобуси біля Попасної, водія одного з них окупанти взяли в полон. З чоловіком записали пропагандистське інтерв'ю, яке одразу ж транслювали центральні російські канали. Водія змусили сказати, що влада України не займається евакуацією мирного населення.

Вранці 29 квітня росіяни обстріляли міську школу в Сєвєродонецьку. В стелі будівлі утворилась діра, а також було займання, яке вогнеборці успішно ліквідували.

27 квітня, окупанти 29 разів обстріляли цивільні будинки на Луганщині. Ворог по 10 разів обстріляв Попасну та Лисичанськ, а також 4 тривалі обстріли вели по Гірській громаді.

Також 27 квітня, росіяни завдали ударів по єдиній лікарні в Сєвєродонецьку, де перебували близько 50 пацієнтів. Наразі медзаклад продовжує функціонувати. Обласна влада забезпечує його всім необхідним для порятунку людей.

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