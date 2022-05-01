Так, водій Михайло Панков знайшовся, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Один із розстріляних у Попасній автобусів знайшли порожнім: всередині є сліди крові

Пропагандисти записали з ним "інтерв'ю"

Окупанти записали з ним пропагандистське "інтерв'ю". Його показали по центральному російському телеканалу.

Загарбники змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей. Мовляв, їх кинули напризволяще.

Звісно, що це брехня. Однак Гайдай розуміє, що іншого варіанту Михайло не мав, адже кадри – красномовні. На них видно, як Михайлові зав'язують очі, над ним стоїть окупант.



Кадри з "інтерв'ю" / Фото з телеграму Сергія Гайдая



Водій автобуса / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Що відомо про обстріл автобуса

29 квітня ворожа диверсійна група з гранатомета обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. Перший вистріл був невдалим. На жаль, другим ударом загарбники влучили у задню частину автобуса.

Поруч були українські військові, але вони виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові.

Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайшли. Зв'язку з водієм не було. Особливий цинізм полягає й у тому, що автобус був "шкільним".

Яка ситуація на Луганщині

Окупанти нещадно атакують Луганщину. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські війська рухаються на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямках.

Влада закликає людей негайно евакуюватись й не чекати до останнього. Безпечних місць в області вже не залишилось.

Гайдай розповідав, що йдуть інтенсивні стрілецькі бої. Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, а в Сєвєродонецьку залишилось близько 10% містян.

Нагадаємо, під Попасною війська агресора обстріляли автомобіль із волонтерами та поліцейський автобус. На щастя, всі люди вижили.

До речі – Лінія фронту стоїть на місці, у окупанта нема стратегічних успіхів: