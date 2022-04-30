На волонтерів вийшла ДРГ росіян

Про це в ефірі каналу FreeДомUA розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Наразі точної інформації немає і місце влада з'ясовує, чи хтось вижив після обстрілу.

До теми Вже давно евакуація в Попасній пов'язана з ризиком для життя, – Гайдай

Гайдай з посиланням на людину, яка перебувала в першому автобусі, заявив, що на волонтерів вийшла російська ДРГ, коли ті їхали за людьми до Попасної.

Російські військові спробували розстріляти автобус та підірвати його з гранатомета. Повідомляється, що перший вистріл військ агресора був невдалий. На жаль, другим ударом вони влучили у задню частину автобуса.

Очільник Луганської ОВА розповів, що автобус розстріляний: усередині кров, однак тіл людей немає.

Другий автобус зник

Гайдай розповів про зникнення другого автобусу, який віз до Попасної гуманітарну допомогу та мав забрати людей. За його словами, з цим автобусом зв'язку немає взагалі.

Він також заявив, що автобус був "шкільний". Саме з таким написом автобус здійснював гуманітарну допомогу.