Про це повідомив глава Попаснянської ВЦА Микола Ханатов. Він зазначив, що евакуаційні автобуси розстріляли, а їхні водії перестали виходити на зв'язок.
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До Попасної відправили додаткові автобуси
Ханатов зазначив, що напередодні з Попасної вдалося евакуювати 31 людину. Але охочих виїхати з міста було значно більше. Відтак, ухвалили рішення відправити туди два додаткові автобуси. Транспортні засоби до пункту призначення доїхали, а там уже потрапили під вогонь ворожої диверсійно-розвідувальної групи.
Зв'язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає,
– підкреслив Ханатов.
Очільник ВЦА підкреслив, що дуже хвилюється за людей, які вирушили на евакуаційних автобусах до Попасної. Це волонтери, які взяли на себе сміливість вивезти мирне населення з міста.
Микола Ханатов підкреслив, що російські військові щоденно вбивають мирне населення. Причому, жертвами окупантів є російськомовне населення, яке вони буцімто прийшли "рятувати". Сама ж Попасна перетворилася на справжнє поле бою.
Волонтерів у Попасній обстрілюють не вперше
Стало відомо також, що російські загарбники обстріляли автомобіль, в якому були волонтери, а також поліцейський автобус. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що у транспортному засобі, в бік якого окупанти відкрили вогонь, перебували двоє місцевих мешканців, а також вінничанин. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.
Яка зараз ситуація у Луганській області
- У зведенні Генерального штабу ЗСУ від 30 квітня повідомили про те, що окупанти не припиняють наступ. Їхні війська рухаються на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямках.
- Зазначимо, що керівництво російської армії має нову мету. Воно прагне вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Відтак, обстріли на Донбасі не припиняються ані вдень, ані вночі.
- Російські десантники на днях спробували штурмувати бойові позиції українських військових у Луганській області. Намагання загарбників успіхом не увінчалися. Ба більше, вони втратили значну частину свого особового складу.
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