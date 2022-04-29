Зокрема, з групи російських загарбників змогли вижити лише семеро осіб. Про це повідомили у пресслужбі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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Усіх інших окупантів ліквідували українські військові.

Удмуртія, Башкирія, Ростовська область – увесь "цвіт русского міра" ніс ідеї "великой России" у смугу відповідальності нашої бригади, але натомість отримав теплий прийом,

– розповіли у 24 ОМБр імені короля Данила.

Королівські піхотинці дали гідну відсіч окупантам / Фото 24 ОМБр імені короля Данила

Що відомо про втрати росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона зазнає значних втрат. Станом на 29 квітня на війні загинули щонайменше 23 000 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Впродовж доби 28 квітня українським військовим вдалося ліквідувати приблизно 200 окупантів, а також знищити 16 танків, 29 броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 літаки, 7 автомобілів та 14 безпілотників.

В одній з перехоплених СБУ розмов росіянин розповів, що вони скидають трупи своїх військових просто в ангари, навіть не знаючи, хто є хто.

Варто зауважити, що дані з втратами окупантів в Україні не є остаточними, адже підрахунки ускладнює інтенсивність бойових дій.

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