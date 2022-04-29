Нашим захисникам вдалося не просто підсмажити техніку росіян, але й загнати їх у глухий кут, де окупанти успішно "демілітаризуються" та стануть ще однією цифрою у статистиці втрат під час нападу на Україну.

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Як бригада Сірка знищила російських бійців

З кадрів, зафіксованих за допомогою дрону, видно, що Збройні Сили України скидають снаряд на ворожу техніку. Російські загарбники в паніці намагаються сховатись посеред розтрощеного подвір'я українців. Однак, розуміючи безглуздість ідеї, сідають у підсмажений транспорт, аби покинути зайняту позицію.

Та, як зазначили у 92-й ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, далеко заїхати їм не вдалося.

Від долі не втечеш! Пакет, рефрижератор, тайга. "Українське сафарі 2.0" триває. Далі буде,

– зазначили захисник України в описі до відео.

Де саме було знято відео, не зазначається. Оскільки бойові дії у розпалі, розкривати позиції українських військ не варто.

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Нагадаємо, станом на 29 квітня загальні втрати ворога вже становлять 23 000 осіб. Також, зазначають у Генштабі, за час війни вдалося знищити 2 418 броньованих машин, 1 695 одиниць автомобільної техніки, 2 418 одиниць бойових броньованих машин.

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