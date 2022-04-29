Нашим защитникам удалось не просто поджарить технику россиян, но и загнать их в тупик, где оккупанты успешно "демилитаризируются" и станут еще одной цифрой в статистике потерь во время нападения на Украину.

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Как бригада Сирка уничтожила русских бойцов

Из кадров, зафиксированных с помощью дрона, видно, что Вооруженные Силы Украины сбрасывают снаряд на вражескую технику. Российские захватчики в панике пытаются спрятаться посреди разбитого двора украинцев. Однако, понимая бессмысленность идеи, садятся в поджаренный транспорт, чтобы покинуть занятую позицию.

Но, как отметили в 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, далеко заехать им не удалось.

От судьбы не уйдешь! Пакет, рефрижератор, тайга. "Украинское сафари 2.0" продолжается. Продолжение следует,

– отметили они в описании видео.

Где было снято видео не отмечается. Поскольку боевые действия в разгаре, раскрывать позиции украинских войск не стоит.

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Напомним, по состоянию на 29 апреля общие потери врага уже составляют 23 000 человек. Также, отмечают в Генштабе за время войны, удалось уничтожить 2 418 бронированных машин, 1 695 единиц автомобильной техники, 2 418 единиц боевых бронированных машин.

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