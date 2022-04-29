По состоянию на 29 апреля украинские военные уничтожили 986 танков врага, а также 2418 боевых бронированных машин.
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Уничтожение такой бронетехники попало на видео. Это результат работы воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Хорошо горят. Вот так украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с бронетехникой", – подписали видео в Генштабе ВСУ.
А десантники пообещали и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины.