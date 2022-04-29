Станом на 29 квітня українські військові знищили 986 танків ворога, а також 2418 бойових броньованих машин.

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Знищення такої бронетехніки потрапило на відео. Це результат роботи воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади

"Гарно горять. Ось так українські воїни продовжують знищувати російських окупантів разом з бронетехнікою", – підписали відео в Генштабі ЗСУ.

А десантники пообіцяли й далі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України.

Відео спалення бронетехніки ворога