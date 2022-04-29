Доказательством тому служат новые телефонные разговоры российских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

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Трупы сбрасывают в ангары

Российский военный рассказывает собеседнику, что тела привозят в ангары и просто сбрасывают, даже не зная кто есть кто.

Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком забиты! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто,

– говорит в разговоре оккупант.

Из разговора становится понятно, что русские захватчики в шоке от происходящего. А еще его удивляет отсутствие понимания целей войны.

Здесь просто беспорядок. Ничего вообще непонятно. За что сражаемся, как сражаемся. Нам просто говорят: "вперед, стоять, занять оборону". У нас только один выход… Было 67 человек, осталось 10 изо роты,

– говорит россиянин.

Не их война

Оккупант также рассказал, что многие пишут отказы и просто убегают, в том числе дагестанцы, чеченцы и казахи. Собеседнику захватчик объясняет, что для них это не "их война".

Напомним, что на вчера, 28 апреля, общие потери России уже насчитывают 22 800 человек. В то же время эти цифры не окончательны, ведь подсчеты усложняет интенсивность боевых действий.

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