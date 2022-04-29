В частности, из группы российских захватчиков смогли выжить только семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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Всех других оккупантов ликвидировали украинские военные.

Удмуртия, Башкирия, Ростовская область – весь "цвет русского мира" нес идеи "великой России" в полосу ответственности нашей бригады, но получил теплый прием,

– рассказали в 24 ОМБр имени короля Даниила.

Королевские пехотинцы дали достойный отпор оккупантам / Фото 24 ОМБр имени короля Даниила

Что известно о потерях россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона терпит значительные потери. По состоянию на 29 апреля на войне погибли не менее 23 000 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

В течение суток 28 апреля украинским военным удалось ликвидировать около 200 оккупантов, а также уничтожить 16 танков, 29 бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 2 самолета, 7 автомобилей и 14 беспилотников.

В одном из перехваченных СБУ разговоров россиянин рассказал, что они сбрасывают трупы своих военных прямо в ангары, даже не зная, кто есть кто.

Следует отметить, что данные с потерями оккупантов в Украине не окончательные, ведь подсчеты усложняет интенсивность боевых действий.

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