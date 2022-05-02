Згідно з інформацією, на Лиманському напрямку росіяни здійснюють вогневий вплив на підрозділи українських військ, що на рубежі Лиман – Сіверськ

Важливо Над територією Сумщини пролітав ворожий безпілотник: у регіоні очікують на провокації й обстріли

Мета ворога – витіснити наших захисників із займаних позицій та створити умови для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку російські війська направляють свої основні зусилля на взяття під повний контроль Рубіжного. Також вони готуються до наступу на Сєверодонецьк.

Відомо, що на Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Там вони посилили війська шляхом переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

"З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей", – додали в Генштабі.

Останні новини щодо ситуації на Донбасі

Росіяни продовжують наступ на Донбасі, але Збройні Сили України мужньо відбивають ворожі атаки.

Троє маленьких дітей постраждали через російські обстріли українського міста Добропілля, що в Донецькій області.

Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Проте вони у ній здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.

Російські окупанти розстріляли автобуси з волонтерами під Попасною. Один з автобусів вдалося знайти порожнім – в ньому виявили сліди крові.

Окупанти обстріляли селище Комишуваха, що в Луганській області. Ворожі снаряди потрапили в будівлі школи та сільради.

Варте уваги – Веніславський озвучив головну задачу ЗСУ станом на сьогодні: дивіться відео