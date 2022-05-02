Согласно информации, на Лиманском направлении россияне осуществляют огневое влияние на подразделения украинских войск, что на рубеже Лиман – Северск.
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Цель врага – вытеснить наших защитников с занимаемых позиций и создать условия для наступления на Славянск.
На Северодонецком направлении российские войска направляют свои основные усилия на взятие под полный контроль Рубежного. Также они готовятся к наступлению на Северодонецк.
Известно, что на Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Там они усилили войска путём перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.
"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", – добавили в Генштабе.
Последние новости относительно ситуации на Донбассе
- Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отражают вражеские атаки.
- Трое маленьких детей пострадали из-за российских обстрелов украинского города Доброполье в Донецкой области.
- Сражение за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Однако они на нем добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.
- Российские оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Попасной. Один из автобусов удалось найти пустым – в нем обнаружили следы крови.
- Оккупанты обстреляли поселок Камышеваха в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсовета.
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