Согласно информации, на Лиманском направлении россияне осуществляют огневое влияние на подразделения украинских войск, что на рубеже Лиман – Северск.

Важно Над территорией Сумщины пролетал вражеский беспилотник: в регионе ожидают провокации и обстрелы

Цель врага – вытеснить наших защитников с занимаемых позиций и создать условия для наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении российские войска направляют свои основные усилия на взятие под полный контроль Рубежного. Также они готовятся к наступлению на Северодонецк.

Известно, что на Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Там они усилили войска путём перемещения с Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", – добавили в Генштабе.

Последние новости относительно ситуации на Донбассе

Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отражают вражеские атаки.

Трое маленьких детей пострадали из-за российских обстрелов украинского города Доброполье в Донецкой области.

Сражение за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Однако они на нем добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.

Российские оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Попасной. Один из автобусов удалось найти пустым – в нем обнаружили следы крови.

Оккупанты обстреляли поселок Камышеваха в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсовета.

Достойно внимания – Вениславский озвучил главную задачу ВСУ по состоянию на сегодняшний день: смотрите видео