Россияне открыли плотный огонь по Камышевахе

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские военные добивают Камышеваху. В субботу, 30-го апреля, россияне открыли плотный огонь по Камышевахе, что в Попаснянской общине.

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Как сообщил Гайдай, один из снарядов попал в здание школы. Кроме того, в результате обстрела разрушено здание сельсовета.

Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей. Информацию о жертвах уточняем. Всего в населенном пункте остались около 100 человек,

– сообщил Гайдай.

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Российские войска, целью которых является выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, ведут непрерывный огонь.

Под Попасной войска агрессора обстреляли автомобиль с волонтерами и полицейский автобус. К счастью, все люди выжили.

Также стало известно, что оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями потеряна связь.

Захватчики штурмуют сразу несколько направлений в Луганской области:

Попаснянское направление;

направление Горной общины со стороны Золотого;

направление Рубежного и Северодонецка.

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