Росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські військові добивають Комишуваху. У суботу, 30-го квітня, росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, що у Попаснянській громаді

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Як повідомив Гайдай, один зі снарядів потрапив у будівлю школу. Окрім того, внаслідок обстрілу зруйновано будівлю сільради.

Також зафіксовано влучання у двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів. Інформацію щодо жертв уточнюємо. Загалом в населеному пункті залишилися близько 100 осіб,

– повідомив Гайдай.

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Російські війська, ціллю яких є вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, ведуть безперервний вогонь.

Під Попасною війська агресора обстріляли автомобіль із волонтерами та поліцейський автобус. На щастя, всі люди вижили.

Також стало відомо, що окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній. З водіями втрачено зв'язок.

Загарбники штурмують відразу декілька напрямків на Луганщині:

Попаснянський напрямок;

напрямок Гірської громади з боку Золотого;

напрямок Рубіжного та Сєвєродонецька.

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