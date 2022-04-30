Російські окупанти хочуть здолати оборону ЗСУ, зокрема, на Попаснянському напрямку. Про це голова Луганської ОВА заявив 30 квітня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Загарбники найбільше штурмують такі напрямки:

  • Попаснянський;
  • напрямок Гірської громади з боку Золотого;
  • напрямок Рубіжного на Сєвєродонецьк.

Російські окупанти безперервно обстрілюють населені пункти Луганщини. Важкий бій зараз точиться у Нижньому.

Та, попри зусилля ворогів, ЗСУ міцно тримають оборону. Успіхів окупанти не мають.

Обстріл евакуаційних автобусів у Попасній

  • 30 квітня російські окупанти обстріляли 2 евакуаційні автобуси в Попасній.
  • Водії транспорту не виходять на зв'язок, тому детальної інформації про інцидент немає.
  • Відомо, що евакуаційні автобуси до пункту призначення доїхали, а там уже потрапили під вогонь диверсантів.
  • Евакуаційний транспорт був додатковим, бо кількість охочих виїхати зросла. Ним керували волонтери.

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