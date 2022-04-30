Російські окупанти хочуть здолати оборону ЗСУ, зокрема, на Попаснянському напрямку. Про це голова Луганської ОВА заявив 30 квітня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.
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Загарбники найбільше штурмують такі напрямки:
- Попаснянський;
- напрямок Гірської громади з боку Золотого;
- напрямок Рубіжного на Сєвєродонецьк.
Російські окупанти безперервно обстрілюють населені пункти Луганщини. Важкий бій зараз точиться у Нижньому.
Та, попри зусилля ворогів, ЗСУ міцно тримають оборону. Успіхів окупанти не мають.
Обстріл евакуаційних автобусів у Попасній
- 30 квітня російські окупанти обстріляли 2 евакуаційні автобуси в Попасній.
- Водії транспорту не виходять на зв'язок, тому детальної інформації про інцидент немає.
- Відомо, що евакуаційні автобуси до пункту призначення доїхали, а там уже потрапили під вогонь диверсантів.
- Евакуаційний транспорт був додатковим, бо кількість охочих виїхати зросла. Ним керували волонтери.
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