Луганщина витримала 16 масованих артилерійських атак

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни штурмують Рубіжне та Попасну. За його інформацією, унаслідок обстрілів 29-го квітня дві школи та 20 будинків зазнали руйнувань.

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"Це ті об'єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або пожежні самостійно виїжджали на місця подій", – написав Гайдай у телеграмі.



Наслідки обстрілів Луганщини / Фото Луганської ОВА

Як розповів Гайдай, за минулу добу міста та села Луганщини витримали 16 масованих артилерійських атак.

Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряда по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум'ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню,

– заявив глава Луганської ОВА.

Він зауважив, що про такі випадки не завжди повідомляють, оскільки подібні випадки стаються десятки разів на день.



Наслідки обстрілів Луганщини / Фото Луганської ОВА

Окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку

Як повідомив Гайдай, ще два будинки палали у Новодружеську. Рятувальники прорвалися у район міста після того, як вщухли обстріли.



Наслідки обстрілів Луганщини / Фото Луганської ОВА

Повідомляється про пошкодження п'яти житлових будинків у Гірському та ще 10 – у Оріховому.

Армія агресора знову побачила загрозу в школі. Російські окупанти зранку 28-го квітня обстріляли будівлі школи в нових районах Сєвєродонецька.



Наслідки обстрілів Луганщини / Фото Луганської ОВА

Останні новини з Луганщини

Після фіаско на Півночі російське командування поставило завдання окупантам вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. На Сході ворог суттєво наростив обстріли.

Нещодавно повідомлялося, що російські десантники намагалися штурмувати бойові позиції українських захисників на Луганщині. Ворог зазнав провалу, після чого не всі росіяни залишилися живими.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники наступають на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському напрямках.

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