Раніше лунала інформація про те, що росіяни вислали на кордони із Сумською та Черінігівською областями додаткові підрозділи. Ймовірно, ці заходи проводилися для посилення охорони кордонів, але від ворога можна чекати будь-якого підступу.

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Ворожий безпілотник на Сумщині

Наі сили помістили вородий безпілотник над територією Сумської області. Його маршрут пролягав вздовж кордону Росії з Україною. У Генштабі готуються до можливих провокацій та обстрілів, до яких завжди можуть вдатися окупанти.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав усіх мешканців області бути пильними та готовими подбати про свою безпеку.

Я прошу мешканців прикордонних територій бути уважними, при першій небезпеці пройдіть у безпечне місце. До усіх мешканців Сумщини звертаюся: не ігноруйте сигнали тривоги, це життя,

– закликав він.

Останні новини з Сумщини: коротко

Генеральний штаб ЗСУ попередив, що російські окупанти можуть здійснювати обстріл підрозділів наших сил, які дислокуються біля кордону, а також об'єктів інфраструктури. Також ворог може здійснювати провокації на кордоні з метою звинуватити в них українську армію та спробувати бодай якось виправдати злочини проти України.

Дмитро Живицький повідомив, що Сумщина може стати центром розвитку військових технологій. Ідею планується реалізувати силами науковців та дослідників за підтримки місцевого бізнесу. Два головні напрямки, на які будуть спрямовані основні зусилля – створення новітньої зброї та напрацювання у сфері інформаційних технологій.

Меру Бурині оголосили про підозру у державній зраді. Суд визначив заставу у 1,5 мільйона гривень, але прокурори будуть оскаржувати це рішення. Мер, його заступник та один з місцевих депутатів "прославилися" тим, що хотіли здати місто ворогу. Зокрема, вони надавали російським окупантам житло та їжу, повідомляли про позиції та сили ЗСУ та усіляко сприяли ворогам.

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