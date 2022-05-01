Деякі українці роблять хибний вибір та вирішують співпрацювати з російськими окупантами. У такого рішення лише один можливий сценарій – затримання та відповідальність перед судом.

Читайте також Розвідка оприлюднила список окупантів, які тероризують людей на Запоріжжі та в Маріуполі

Оголошення підозри колаборантам

Раніше правоохоронці повідомляли про те, голова Середино-Будської ОТГ був затриманий за державну зраду. Зокрема, він співпрацював з окупантами та допомагав у скоєнні злочинів проти мирних українців. Мер Бурині готувався до здачі міста росіянам, наказав прибрати блокпост та повідомляв ФСБ про переміщення ЗСУ.

Як повідомили в Офісі Генерального прокуратура, меру Бурині, його заступника та одному з депутатів вже повідомили про підозру в державній зраді. Як з'ясувало слідство, вони не лише допомагали ворогу цінною інформацією, а й забезпечували окупантів житлом, продуктами харчування, також надавали пальне.

Яка ситуація на окупованих територіях зараз: коротко

Від сьогодні російські окупанти будуть намагатися ввести російський рубль у Мелітополі. Окрім того вони повідомили, що планують відкривати російський банк. Деякі працівники банківських установ міста погодилися співпрацювати з ворогом.

У Маріуполі окупанти почали поширювати листівки, в яких рописали "правила життя". Ворог робить з міста гетто та не збирається відшкодовувати ті збитки, які завдав мирним українцям. Окрім того, проводяться фільтраційні заходи.

У Донецьку росіяни примушують студентів здавати кров для рсоійських солдатів. Кількість випадків вимушеного донорства дійшла до 7 сотень.

Дивіться до теми – з Азовсталі евакуювали 20 цивільних