Російські окупанти "відзначилися" шаленими звірствами проти мирних українців. Поки світ визнає їх діяння геноцидом та усіляко допомагає Україні, наші розвідники працюють над тим, щоб згодом кожен окупант, якому за збігом вдалих для нього обставин вдасться вижити, відповідав за свої злочини проти українців.

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Черговий список росіян, які коять злочини проти українців

Головне управління розвідки МОУ оприлюднило список 291 гвардійського мотострілецького полку російської армії. Повідомляється, що ці ворожі солдати чинять злочини проти мирних українців на Маріупольському та Запорізькому напрямках.

Розвідники обіцяють – їм буде відоме ім'я та вся особиста інформація про кожного російського окупанта, який тероризував мирних українців. Список 291 гвардійського мотострілецького полку доступний за посиланням.

Злочини росіян в Україні

Зґвалтування українських дівчат та жінок – поширений злочин, який скоюють окупанти в Україні. Дикі росіяни здатні на справжні звірства – їхніми жертвами можуть стати навіть дитина.

На Київщині після відходу російської армії знаходять масові поховання убитих мирних українців. Наразі неможливо порахувати, скількох невинних людей вбили росіяни.

Британські експерти долучилися до розслідування злочинів, які скоїли росіяни в Україні. Зокрема, вони будуть допомагати збирати докази, які допоможуть змусити росіян понести відповідальність за свої вчинки.

Україна оголосила підозру 10 катам, які чинили геноцид українців у Бучі. Імена та фото виродків правоохоронці повідомили широкому загалу.

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