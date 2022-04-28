Поіменний список оприлюднила генпрокурока Ірина Венедіктова. Диктатор Путін похвалив своїх військових за скоєні злочини та навіть нагородив.
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Зокрема, 64 окремій мотострілецькій бригаді сухопутних військ Росії Путін присвоїв звання "гвардійської". А також подякував їм за "масовий героїзм" – так він називає розстріли мирного населення, зґвалтування та мародерства.
Це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне – спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат,
– написала Венедіктова.
Прокурори Бучанської окружної прокуратури отримали список перших 10 злочинців, яких підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням.
Зокрема, таких військовослужбовців цієї російської бригади відзначив Путін:
- молодший сержант В'ячеслав Лаврентьєв
- рядовий Григорій Наришкін
- рядовий Василь Князєв
- єфрейтор Семен Мальцев
- рядовий Сергій Пєскарьов
- рядовий Альберт Раднаєв
- єфрейтор Михайло Кашин
- єфрейтор Андрій Бізяєв
- єфрейтор Дмитро Сергієнко
- сержант Нікіта Акімов.
Що саме вчинили ці військові Росії у Бучі
Вони порушили усі закони та звичаї війни. Слідство встановило, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв'язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били.
У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно.
Ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували й місцеве населення, руйнуючи і згрібюачи усе на своєму шляху.
Дивіться перші фото російських військових, які вчиняли злочини на Київщині / Фото Ірини Венедіктової