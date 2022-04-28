Поіменний список оприлюднила генпрокурока Ірина Венедіктова. Диктатор Путін похвалив своїх військових за скоєні злочини та навіть нагородив.

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Зокрема, 64 окремій мотострілецькій бригаді сухопутних військ Росії Путін присвоїв звання "гвардійської". А також подякував їм за "масовий героїзм" – так він називає розстріли мирного населення, зґвалтування та мародерства.

Це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне – спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат,

– написала Венедіктова.

Прокурори Бучанської окружної прокуратури отримали список перших 10 злочинців, яких підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Зокрема, таких військовослужбовців цієї російської бригади відзначив Путін:

молодший сержант В'ячеслав Лаврентьєв рядовий Григорій Наришкін рядовий Василь Князєв єфрейтор Семен Мальцев рядовий Сергій Пєскарьов рядовий Альберт Раднаєв єфрейтор Михайло Кашин єфрейтор Андрій Бізяєв єфрейтор Дмитро Сергієнко сержант Нікіта Акімов.

Що саме вчинили ці військові Росії у Бучі

Вони порушили усі закони та звичаї війни. Слідство встановило, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв'язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били.

У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно.

Ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували й місцеве населення, руйнуючи і згрібюачи усе на своєму шляху.

Дивіться перші фото російських військових, які вчиняли злочини на Київщині / Фото Ірини Венедіктової