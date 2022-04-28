Поименный список обнародовала генпрокурок Ирина Венедиктова. Диктатор Путин похвалил своих военных за совершенные преступления и даже наградил.

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В частности, 64-й отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск России Путин присвоил звание "гвардейской". А также поблагодарил их за "массовый героизм" – так он называет расстрелы мирного населения, изнасилования и мародерства.

Это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат,

– написала Венедиктова.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры получили список первых 10 преступников, подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением.

В частности, таких военнослужащих этой российской бригады отметил Путин:

младший сержант Вячеслав Лаврентьев рядовой Григорий Нарышкин рядовой Василий Князев ефрейтор Семен Мальцев рядовой Сергей Пескарев рядовой Альберт Раднаев ефрейтор Михаил Кашин ефрейтор Андрей Бизяев ефрейтор Дмитрий Сергиенко сержант Никита Акимов.

Они нарушили все законы и обычаи войны.