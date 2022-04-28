Поименный список обнародовала генпрокурок Ирина Венедиктова. Диктатор Путин похвалил своих военных за совершенные преступления и даже наградил.
Внимание Под Мелитополем "самоликвидировался" мост, которым кафиры поставляли оружие из Крыма, – Братчук
В частности, 64-й отдельной мотострелковой бригаде сухопутных войск России Путин присвоил звание "гвардейской". А также поблагодарил их за "массовый героизм" – так он называет расстрелы мирного населения, изнасилования и мародерства.
Это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат,
– написала Венедиктова.
Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры получили список первых 10 преступников, подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением.
В частности, таких военнослужащих этой российской бригады отметил Путин:
- младший сержант Вячеслав Лаврентьев
- рядовой Григорий Нарышкин
- рядовой Василий Князев
- ефрейтор Семен Мальцев
- рядовой Сергей Пескарев
- рядовой Альберт Раднаев
- ефрейтор Михаил Кашин
- ефрейтор Андрей Бизяев
- ефрейтор Дмитрий Сергиенко
- сержант Никита Акимов.
Они нарушили все законы и обычаи войны.