Їхня головна мета – допомогти українській стороні зі збором доказів та розслідуванням щодо звірств, які вчинили росіяни. Британська група спеціалістів також включатиме експертів із сексуального насильства, які пов'язані зі збройними конфліктами.

Зверніть увагу Зброя США змінить ситуацію, але не так швидко, як би хотілося, – Данілов

Британські фахівці допоможуть Україні збирати докази звірств росіян

Експерти прибудуть до Польщі на початку травня. Вони зустрінуться з міжнародними партнерами, біженцями, недержавними організаціями та представниками українського уряду. Британці мають на меті з'ясувати, яку саме допомогу вони можуть надати.

Паралельно очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії 29 квітня прямує до Гааги для переговорів з головою Міжнародного кримінального суду, суддею Пйотрем Гофманським.

Політикиня має на меті підтвердити повну підтримку Великої Британії щодо розслідування та судового переслідування військових злочинів та використання сексуального насильства не лише в конфлікті в Україні, а й у всьому світі.

Актуально – ЗСУ звільнили від окупантів ще один населений пункт: дивитися відео