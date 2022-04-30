Планував здати місто та надавав окупантам допомогу: затримали голову громади на Сумщині

Зловмиснику невдовзі повідомлять про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

До теми Катував тероборонівця і священника: російському капітану та майору повідомили про підозру

Голова громади хотів "здати" місто загарбникам

Голову Середино-Будської територіальної громади затримали за державну зраду. За даними слідства, він допомагав російським окупантам коїти їхні звірства проти українців.

Зокрема, зловмисник передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення ЗСУ та види їхнього озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто ворогу та наказав прибрати блокпост на в'їзді у населений пункт.

Невдовзі колаборанту оголосять підозру та оберуть запобіжний захід. Зловмисника викрила СБУ спільно з прокуратурою Сумської області.



Голову громади підозрюють у держзраді / Фото Офісу Генпрокурора

Коротко про інших поплічників окупантів

Псевдогубернатору Херсонської області, ексрегіоналу та колаборанту Володимиру Сальдо повідомили про підозру у держзраді. Під час окупації Херсону він перейшов на сторону Росії.

Також кримінальне провадження відкрили проти нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова. Його підозрюють у колабораційній діяльності. Ковальов наразі перебуває на окупованій Херсонщині й не бере участі в національному спротиві російським окупантам.

Окрім цього, правоохоронці проводять розслідування щодо псевдоочільниці Мелітополя Галини Данильченко, яка співпрацює з Росією. 27 квітня їй оголосили підозру за статтею про колабораціонізм.

У Сєвєродонецьку священнослужитель також пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Він передавав ворогу інформацію щодо дислокації українських військ.

На Харківщині співробітники СБУ затримали агентку Росії. 29-річна українка надсилала окупантам інформацію про місце розташування бійців ЗСУ. У її помешканні знайшли значну суму в російських рублях.

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