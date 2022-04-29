Про це у п'ятницю, 29 квітня, повідомив Офіс генерального прокурора. У відомстві зазначили, що підозра оголошена заочно.
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За даними слідства, депутат міськради під час окупації Херсонської області військовослужбовцями Росії перейшов на бік ворога.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.
Що відомо про злочини Сальдо
- 13 березня 2022 року Володимир Сальдо брав участь у пропагандистському "мітингу" з нагоди чергової річниці визволення Херсона від нацистів. Захід фільмували російські пропагандисти.
- Наступного дня дії Володимира Сальдо засудили однопартійці з "Блоку Володимира Сальда".
- 15 березня зрадник взяв участь у засіданні так званого "Комітету порятунку за мир і порядок". У сюжеті Вододимира Сальда назвали "губернатором" Херсона. Тоді прокуратура Херсонської області відкрила провадження за фактом створення псевдооргану влади.
- 26 квітня 2022 року у захопленій міськраді Херсона російські окупанти призначили Сальдо так званим "головою" Херсонської ОДА.
- Додамо, що колаборанти в Херсоні поширюють вкиди про "неможливість" повернення регіону під контроль України
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