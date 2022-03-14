Так, вчора Володимир Сальдо вийшов на проросійський мітинг із забороненою радянською символікою.

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Що на це відповіли депутати

Депутати Херсонської обласної ради від партії "Блок Володимира Сальдо" заявили, що не згодні з діями ексочільника.

У зверненні до голови облради депутати заявили, що Херсон і Херсонщина – це Україна. А Україна – суверенна та єдина.

Свою діяльність в обласній раді колишні прихильники Сальдо продовжать у депутатській групі "Підтримка програм Президента України".



Херсонські депутати з "Блоку Сальдо" засудили дії очільника / Фото Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

Нагадаємо, що так званий проросійський мітинг не зміг зібрати й два десятки людей на противагу багатотисячного проукраїнського мирного спротиву.

Довідка: Блок Володимира Сальдо – політична партія колишнього мера Херсона, який балотувався ще раз у 2020-ому році, але програв Ігорю Колихаєву.