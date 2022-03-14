Так, вчера Владимир Сальдо вышел на пророссийский митинг с запретной советской символикой.

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Что на это ответили депутаты

Депутаты Херсонского областного совета от партии "Блок Владимира Сальдо" заявили, что не согласны с действиями экс-главы.

В обращении к председателю облсовета депутаты заявили, что Херсон и Херсонщина – это Украина. А Украина – суверенная и единственная.

Свою деятельность в областном совете бывшие сторонники Сальдо продолжат в депутатской группе "Поддержка программ Президента Украины".

Херсонские депутаты из "Блока Сальдо" осудили действия главы / Фото Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым

Напомним, что так называемый пророссийский митинг не смог собрать и два десятка человек в противоположность многотысячному проукраинскому мирному сопротивлению.

Справка: Блок Владимира Сальдо – политическая партия бывшего мэра Херсона, который баллотировался еще раз в 2020 году, но проиграл Игорю Колыхаеву.



Херсон – это Украина, мы не хотим жить в другом государстве, – мэр Херсона