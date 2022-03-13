Соответствующие видео опубликовал местный житель в соцсетях. На нем видно, как херсонцы прогоняют россиян.

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Люди шли по большой колонне по улице и скандировали "Русский солдат, фашистский оккупант". Российские военные в ответ стреляли из автомата в воздух, чтобы испугать жителей Херсона.

На кадрах заметно, что в Херсоне тысячи человек вышли на митинг против оккупантов. Мирная акция проходила под лозунгом "Херсон – это Украина". Время от времени на митинге оккупанты открывали огонь .

В городе люди митингуют уже несколько часов, несмотря на то, что вокруг стоят десятки вооруженных русских солдат и много российской техники .

В общей сложности на акцию протеста против провозглашения оккупантами псевдореспублики "ХНР" вышли около 10 тысяч херсонцев.