Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил Офис генерального прокурора. В ведомстве отметили, что подозрение объявлено заочно.

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Подозрение в госизмене выдвинули двум сторонникам оккупационного режима

Первый – Владимир Сальдо , по данным следствия, во время оккупации Херсонской области военнослужащими России перешел на сторону врага. Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.

В ведомстве отметили, что кроме Сальдо российские оккупанты назначили "руководителем городской администрации" еще одного предателя – Александра Кобца – жителя Киева, который до 1991 года проживал в Херсоне.

В настоящее время обоим фигурантам объявлено о подозрении по статье госизмены. Предателей ожидает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

России пришлось "доставать" из кармана свою агентуру

СБУ добавляет , что после временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском коллаборантов, ведь у местного населения есть проукраинская позиция и они понимают абсолютную незаконность пребывания в их городе оккупационных войск.

В связи с этим российским спецслужбам пришлось "доставать" из кармана свою агентуру, не имеющую никакого авторитета среди херсонцев, и единственное, что связывает ее с областным центром – это прежний опыт работы в разных структурах города и области,

– пишет пресс-служба СБУ.

Что известно о преступлениях Сальдо

13 марта 2022 Владимир Сальдо принимал участие в пропагандистском "митинге" по случаю очередной годовщины освобождения Херсона от нацистов. Мероприятие снимали российские пропагандисты.

На следующий день действия Владимира Сальдо осудили однопартийцы из "Блока Владимира Сальда".

15 марта предатель принял участие в заседании так называемого "Комитета спасения за мир и порядок". В сюжете Вододимира Сальда назвали "губернатором" Херсона. Тогда прокуратура Херсонской области открыла производство по факту создания псевдооргана власти.

26 апреля 2022 года в захваченном горсовете Херсона российские кафиры назначили Сальдо так называемым "председателем" Херсонской ОГА.

Добавим, что коллаборанты в Херсоне распространяют упреки о "невозможности" возвращения региона под контроль Украины.