Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали по состоянию на утро 28 апреля.

Главное Разгром россиян на Юге, кафиры не успевают с "референдумом": основное за 64 день войны

Фейки и манипуляции оккупанта на 28 апреля

Манипуляция – "возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области под контроль Украины исключено". Об этом заявили "руководители"-коллаборанты Херсона.

– "возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области под контроль Украины исключено". Об этом заявили "руководители"-коллаборанты Херсона. Манипуляция – несмотря на то, что почти весь мир признал события в Киевской области геноцидом украинцев, должностные лица России заявляют, что "для распространения лживой информации о провокации в Буче, Запад мобилизует имеющиеся неправительственные организации".

– несмотря на то, что почти весь мир признал события в Киевской области геноцидом украинцев, должностные лица России заявляют, что "для распространения лживой информации о провокации в Буче, Запад мобилизует имеющиеся неправительственные организации". Фейк – российская пропаганда сообщает, что "киевский режим начал забросать на Донбасс подразделения терробороны из Западной Украины, поскольку ВСУ терпят значительные потери на поле боя". Об этом заявляют некие непонятные военные эксперты.

Заметьте – Фейки о покушении на пропагандистов Кремля – это провокация: смотрите видео