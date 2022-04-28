Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 28 квітня.

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Фейки та маніпуляції окупанта станом на 28 квітня

Маніпуляція – "повернення звільненої від українських націоналістів Херсонської області під контроль України виключено". Про це заявили "керівники"-колаборанти Херсонщини.

– "повернення звільненої від українських націоналістів Херсонської області під контроль України виключено". Про це заявили "керівники"-колаборанти Херсонщини. Маніпуляція – попри те, що майже увесь світ визнав події на Київщині геноцидом українців, посадові особи Росії заявляють, що "для поширення брехливої інформації щодо провокації в Бучі, Захід мобілізує наявні неурядові організації".

– попри те, що майже увесь світ визнав події на Київщині геноцидом українців, посадові особи Росії заявляють, що "для поширення брехливої інформації щодо провокації в Бучі, Захід мобілізує наявні неурядові організації". Фейк – російська пропаганда повідомляє, що "київський режим почав закидати на Донбас підрозділи тероборони із Західної України, оскільки ЗСУ зазнають значних втрат на полі бою". Про це заявляють якісь незрозумілі військові експерти.

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