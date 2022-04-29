Фейк Рогова радо підхопила російська пропаганда. Що правда росЗМІ поширюють такі фейки про Херсонщину, однак суть його така ж.

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Які ще фейки поширює пропаганда

У Запорізькій ОВА наголосили, що ні про зменшення зарплат і соцвиплат мова не йде – держава дотримується своїх зобов'язань. Крім цього фейку, пропагандисти поширюють чимало інших.

Наприклад, пропагандисти поширюють вкид про те, що нібито в Запорізькій лікарні екстреної та медичної допомоги буцімто перебувають підрозділи українських військових. Крім того, говорять про міфічні "вогневі позиції" у парку Перемоги.

У Мелітополі пропагандисти ж переконують місцевих мешканців, що начебто українська влада поширює дезінформацію про те, що нібито в'їзд до Криму закритий, щоб мешканці тимчасово окупованих територій не їхали до Росії через окупований Крим. Однак в ЗОВА наголосили, що в'їзд до Криму ніхто не закривав, водночас звернулися до громадян із питанням – чи ті справді хочуть жити у російських злиднях.

Останні "витвори пропаганди"

Колаборанти в Херсоні поширюють вкиди про "неможливість" повернення Херсонщини під контроль України;

Крім того, Росія поширила фейк про те, що нібито США та Польща "планують поділити Україну" вже в червні цього року. На жаль, цей вкид підхопили і західні ЗМІ.

Пропагандисти поширили інтерв'ю з нібито мешканкою Маріуполя, де жінка українською мовою скаржиться на українську мову.

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