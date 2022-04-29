Невідомо, чи жінка справді живе в Маріуполі, чи це акторка з Росії і ролик – постановка. Про це заявив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

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Він додав, що ця людина є нікому невідомою, але через неї роблять вкид на мільйонну аудиторію.

Скаржиться на українську мову, розмовляючи нею

Жінка, розповідаючи про "звірства" націоналістів, скаржиться, що нібито її змушували говорити українською мовою, а Маріуполь завжди був російськомовним. Однак інтерв'ю пропагандистам жінка якраз дає українською.

Лещенко відзначає, що відсутня навіть логіка у викладі пропагандистських кліше.

Інший вкид пропагандистів

Також росіяни поширили відео знищеного драмтеатру, цинічно стверджуючи, що його зруйнував "Азов".

Радник пояснює, що це типові наративи пропагандистів. Раніше вони звинувачували Україну в бомбардуванні Краматорська чи звірств у Бучі.

Попередня брехня росіян про Маріуполь

Напередодні росіяни заявили, що "знайшли" у Маріуполі штаб людей з нетрадиційною орієнтацією", яким нібито опікувалися США.

Окупанти брешуть всім. Наприклад, вони зривають евакуацію маріупольців і кажуть, що, мовляв, Україна не приїжджає за ними.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: