Неизвестно, действительно ли женщина живет в Мариуполе, или это актриса из России и ролик – постановка. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

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Он добавил, что этот человек никому не известен, но через него делают вброс на миллионную аудиторию.

Жалуется на украинский язык, разговаривая на нем

Женщина, рассказывая о "зверствах" националистов, жалуется, что якобы ее заставляли говорить на украинском языке, а Мариуполь всегда был русскоязычным. Однако интервью пропагандистам женщина как раз дает по-украински.

Лещенко отмечает, что отсутствует даже логика в изложении пропагандистских клише.

Другой вброс пропагандистов

Также россияне распространили видео уничтоженного драмтеатра, цинично утверждая, что его разрушил "Азов".

Советник объясняет, что это типичные нарративы пропагандистов. Ранее они обвиняли Украину в бомбардировке Краматорска или зверств в Буче.

Предыдущая ложь россиян о Мариуполе

Накануне россияне заявили, что "нашли" в Мариуполе штаб людей с нетрадиционной ориентацией, которым якобы заботились США.

Оккупанты лгут всем. Например, они срывают эвакуацию мариупольцев и говорят, что Украина не приезжает за ними.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: