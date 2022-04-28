О новой схеме рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупанты рассылают соответствующую агитацию в группы и чаты городов, которые находятся под временным контролем россиян.

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Как работает схема депортации

По словам Андрющенко, так называемые "волонтеры" распространяют в местных чатах и группах сообщения, рекламирующие работу на Дальнем Востоке. Люди, которые распространяют подобные положительные отзывы, работают с одной методичкой – рассказывают об ужасах, постигших их или их друзей в Мариуполе и предлагающих альтернативу – работу в России. Часто такие сообщения дополняют фотографиями.



Россияне развернули новую информационную атаку / Скриншот из телеграм-канала Андрющенко

Подобное является откровенным враньем и попыткой подтолкнуть людей к депортации в регионы Дальнего Востока,

– отмечает Андрющенко.

Он отмечает, что поступает все больше информации о людях, которые отказываются ехать из Таганрога на Дальний Восток и массово сбегают с мест посадки. Поэтому оккупант развернул массовую информационную атаку.

Обратите внимание, известно, что россияне похитили уже более 600 тысяч украинцев, из них 117 тысяч – дети. 309 мариупольцев вывезли в Находку – Дальний Восток России в 9 тысячах километров от Мариуполя.

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