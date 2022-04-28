Маріупольців під виглядом волонтерів заманюють на Далекий Схід Росії

Про нову схему розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупанти розсилають відповідну агітацію у групи та чати міст, які перебувають під тимчасовим контролем росіян.
Читайте також Зеленський каже, що евакуація з Маріуполя – реальна: Росія має відмовитися від цинізму
Як працює схема окупантів
За словами Андрющенка, так звані "волонтери" розповсюджують у місцевих чатах та групах повідомлення, які рекламують роботу на Далекому Сході. Люди, які поширюють подібні позитивні відгуки працюють зо однією методичкою – розповідають про жахи, які спіткали їх чи їхніх друзів у Маріуполі та пропонують альтернативу – роботу в Росії. Часто такі дописи доповнюють фотографіями.
Росіяни розгорнули нову інформаційну атаку / Скриншот з телеграм-каналу Андрющенка
Подібне є відвертою брехнею та спробою підштовхнути людей до депортації в регіони Далекого Сходу,
– зазначає Андрющенко.
Він наголошує, що надходить все більше інформації про людей, які відмовляються їхати з Таганрогу на Далекий Схід і масово тікають із місць посадки. Тому окупант розвернув масову інформаційну атаку.
До теми – маріупольців вивезли за 8 тисяч кілометрів від України: дивіться відео