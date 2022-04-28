Маріупольців під виглядом волонтерів заманюють на Далекий Схід Росії

Про нову схему розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупанти розсилають відповідну агітацію у групи та чати міст, які перебувають під тимчасовим контролем росіян.

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Як працює схема окупантів

За словами Андрющенка, так звані "волонтери" розповсюджують у місцевих чатах та групах повідомлення, які рекламують роботу на Далекому Сході. Люди, які поширюють подібні позитивні відгуки працюють зо однією методичкою – розповідають про жахи, які спіткали їх чи їхніх друзів у Маріуполі та пропонують альтернативу – роботу в Росії. Часто такі дописи доповнюють фотографіями.



Росіяни розгорнули нову інформаційну атаку / Скриншот з телеграм-каналу Андрющенка

Подібне є відвертою брехнею та спробою підштовхнути людей до депортації в регіони Далекого Сходу,

– зазначає Андрющенко.

Він наголошує, що надходить все більше інформації про людей, які відмовляються їхати з Таганрогу на Далекий Схід і масово тікають із місць посадки. Тому окупант розвернув масову інформаційну атаку.

Зверніть увагу, наразі відомо, що росіяни викрали вже понад 600 тисяч українців, з них 117 тисяч – діти. 309 маріупольців вивезли у Находку – Далекий Схід Росії за 9 тисяч кілометрів від Маріуполя.

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