Президент України вважає, що провести евакуацію з Маріуполя з допомогою ООН можливо. Він наголосив, що Україна готова до цих кроків, інформує 24 канал.
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Президент України додав, що для реалізації цього задуму також необхідно, щоб Росія відмовилася від цинізму щодо цього питання та почала реально робити те, про що говорить.
В Москві заявляли про те, що вони нібито припинили вогонь в Маріуполі. Але бомбардування позицій захисників міста продовжується,
– наголосив Зеленський.
Гарант підкреслив – це воєнний злочин, який російські загарбники здійснюють буквально на очах в усього світу. За словами Зеленського, росіяни не відмовилися від атак по Маріуполю навіть тоді, коли генсекретар ООН прибув до Москви для переговорів.
До теми – брифінг Зеленського та генсека ООН: дивитися відео