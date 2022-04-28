Президент Украины считает, что провести эвакуацию из Мариуполя с помощью ООН можно. Он подчеркнул, что Украина готова к этим шагам, сообщает 24 канал.

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Зеленский о Мариуполе

Президент Украины добавил, что для реализации этого замысла необходимо, чтобы Россия отказалась от цинизма по этому вопросу и начала реально делать то, о чем говорит.

В Москве заявляли о том, что они прекратили огонь в Мариуполе. Но бомбардировка позиций защитников города продолжается,

– подчеркнул Зеленский.

Гарант подчеркнул – это военное преступление, которое российские захватчики совершают буквально на виду у всего мира. По словам Зеленского, россияне не отказались от атак по Мариуполю. Россияне атаковали даже тогда, когда генсекретарь ООН прибыл в Москву для переговоров

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