Як повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, росіяни видали в ефір чергову ганебну брехню. Цього разу їхньою "жертвою" стали представники ЛГБТ-спільноти.

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Фейк росіян про "штаб ЛГБТ"

Пропагандисти в ефірі "Першого" заявили про те, що знайшли в Маріуполі "штаб людей нетрадиційної орієнтації". Звісно, тут же вони збрехали. що ця організація фінансувалася американцями, а її прямими патронами є президент США Джо Байден і Конгрес.

Більшу брехню та ахінею уявити складно,

– прокоментував сюжет Лещенко.

Дійсно, в Україні є правозахисні організації, які захищають вразливі групи населення та можуть отримувати фінансування від міжнародних організацій завдяки грантовим програмам. Але заявляти про якісь "штаби" та патронаж самого лідера США можуть лише росіяни.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка про поширені фейки російської пропаганди